Abschlussgespräch für Kunst-Tandem im Gothaer Kunstforum

Gotha. Das Ende der Ausstellung im Kunstforum Hannah Höch steht bevor. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.

Bevor die Ausstellung „Kunst-Tandem – Generationen und Regionen im künstlerischen Dialog“ schließt, sind alle Tandem-Partner sowie interessierten Gäste ins Kunstforum Hannah Höch einladen. Am Sonntag, 2. April, können ab 15 Uhr in lockerer Runde in einem Abschlussgespräch mit der Kuratorin Angelika Steinmetz-Oppelland Erfahrungen aus dem Projekt ausgetauscht werden. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der für eine Schutzgebührt von 5 Euro im Kunstforum zu erwerben ist. Auf der Webseite www.wert-der-kreativitaet.de sind alle 25 Kunst-Tandems vorgestellt, teilt Michaela Hirche, Geschäftsführerin beim Verband Bildender Künstler Thüringen, weiter mit.