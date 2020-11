Abstimmen für Gotha beim Radwege-Test

Der Töpfleber Weg in Gotha ist dieses Jahr als weiterer Abschnitt des Thüringer Städtekette-Radweges neu hergerichtet und übergeben worden. (Archiv-Foto)

Gotha. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club will die Fahrradfreundlichkeit der Städte ermitteln.

Wie fahrradfreundlich sind Gotha und andere Städte bundesweit? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in einer Umfrage ermitteln. Bis zum 30. November können Bürger auf www.fahrradklima-test.adfc.de an der Online-Umfrage des ADFC teilnehmen, darauf weist Doris Beutler von der Ortsgruppe Gotha hin.

In 27 Fragen gehe es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders fördert. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden können, müssen pro Stadt mindestens 50 Teilnahmen vorliegen. Bei größeren Städten sind mindestens 75 beziehungsweise 100 Abstimmungsergebnisse nötig. Bisher seien für Gotha erst 14 Stimmen abgegeben worden, so Beutler.

Der ADFC-Fahrradklima-Test wird alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums und 2020 zum neunten Mal durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr in Berlin vorgestellt. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte in sechs Einwohner-Größenklassen.

Beim Test 2018 lagen Arnstadt und Ilmenau unter den Städten von 20.000 bis 50.000 Einwohnern vorn erinnert Beutler.

