Achava-Festspiele Thüringen: Tage jüdischer Kultur in Gotha

Gotha. Programm in Gotha beginnt mit Ferienworkshop und Friedensmeditation auf dem Buttermarkt.

Die 9. Achava-Festspiele Thüringen präsentieren in Gotha in diesen Tagen etliche Veranstaltungen. Das Gothaer Programm beginnt am Montag, 9. Oktober, mit Ferienworkshop für Jugendliche. Anhand der vorher vorgestellten Geschichten der Zeitzeugen Pavel Taussig und Petro Mischtschuk soll ein Animationsfilm entstehen. Am Abend, von 19 bis 19.40 Uhr, ist auf dem Buttermarkt eine Friedensmeditation geplant, als Begegnung von Menschen aller Kulturen und Weltsichten, im friedlichen Schweigen verbunden. Die Limus-Schmiede, Langensalzaer Straße 14, richtet Kurse aus. Am Donnerstag, 12. Oktober, 15 bis 17.30 Uhr steht eine Führung auf dem jüdischen Friedhof an und 19 Uhr eine öffentliche Filmpräsentation im Kino Cineplex; Eintritt frei.