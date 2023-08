Ade Gotha! Warum unserer Reporterin der Abschied schwerfällt

Franziska Gräfenhan verabschiedet sich als Lokalreporterin mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Landkreis Gotha.

Ich habe es nicht so mit Abschieden. Trennungsschmerz, Wehmut, Fragen nach dem „was, wenn...“, das alles schiebe ich lieber von mir und fasse stattdessen die Möglichkeiten in den Blick. Dererlei haben sich mir in den vergangenen sieben Jahren als Lokalreporterin viele geboten – Möglichkeiten spannende Geschichten zu erzählen, Möglichkeiten interessanten Menschen zu begegnen und Möglichkeiten einmalige Erfahrungen zu machen. Ich habe meine Heimat vollkommen neu kennenlernen dürfen, von den Spuren des Bauhauses über den Waldumbau bis hin zum Ringen um Schloss Reinhardsbrunn.

Die Entwicklungen und Ereignisse im Kreisgebiet schreibend begleiten zu dürfen, war für mich nie selbstverständlich, sondern eine Ehre. Ich habe den Beruf der Lokalreporterin immer als außergewöhnliches Privileg empfunden und für meine Arbeit bis zuletzt gebrannt, trotz aller Widrigkeiten und privater Zugeständnisse, die er auf der anderen Seite mit sich bringt.

Für alles Erlebte bin ich sehr dankbar. So sage ich mit einer gewissen Traurigkeit ade, während ich mich aufmache mit den Worten Hermann Hesses im Kopf: „Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.“

Besser vermag ich nicht zu sagen, dass mich der starke Drang nach Veränderung, nach beruflich neuen Eindrücken nun Abschied von der Redaktion nehmen lässt. Ein Wiedersehen ist für mich aber auch nicht ausgeschlossen – schließlich hängt mein Herz an meiner Heimat.