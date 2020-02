Roland Adlich besuchte Kolumbien und hielt diese Szene in Cartagena fest.

Neudietendorf. Bereits 2015 besuchte Roland Adlich das Land Kolumbien. Seine Bilder zeigt er jetzt bei einem Lichtbildvortrag in Neudietendorf.

Adlich zeigt in Neudietendorf Bilder Kolumbiens

Zum Lichtbildvortrag mit Roland Adlich am 19. Februar um 19 Uhr lädt der Krügerverein in die Krügervilla Neudietendorf ein. Im Mittelpunkt steht Kolumbien, das Adlich 2015 besuchte. Er zeigt Fotos eines zerklüfteten, bizarren Landes, in dem Zivilisation und Wildnis unmittelbar zusammenliegen. Ein Land mit alpinen Bergen, Regenwald und modernen Metropolen, aber auch Wüsten, Bambushütten und Dorfruinen. Der Eintritt beträgt fünf Euro.