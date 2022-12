Adventsbastelei mit Künstlern in Gotha

Gotha. Das Mehrgenerationenhaus Gotha lädt in dieser Woche zur Wichtelwerkstatt ein.

Zur Kreativwerkstatt für Kinder und Erwachsene wird am Samstag, 10. Dezember, das Mehrgenerationenhaus in Gotha. Von 10 bis 19 Uhr basteln lokale Künstlerinnen und Künstler mit den Gästen und bieten auch ihre Kunstwerke zum Kauf an.

„Handgemachtes ist immer etwas ganz Besonderes. So werden bei uns in gemütlicher und geselliger Runde Unikate angefertigt wie in einer richtigen Wichtelwerkstatt. Wer es schneller braucht, kann liebevoll per Hand gefertigte Kunstwerke ebenso erwerben.“, so Geschäftsführerin Anke Merbach. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Neben den regulären Angeboten aus dem hauseigenen Café kommen Winterpunsch, heiße Früchtchen und Weihnachts-Popcorn auf die Speisekarte.