Adventsbasteln in der Evangelischen Grundschule

Gotha. Programm für Groß und Klein zur Einstimmung in die Adventszeit.

Die Evangelische Grundschule Gotha richtet am Samstag, 26. November, wieder ein Adventsbasteln für jedermann aus. Von 14 bis 17 Uhr kann alles rund um den Advent eigenhändig in Gruppenräumen hergestellt werden, von Adventskranzbasteleien bis zu Weihnachtsschmuck, kündigt Lehrerin Andrea Sennewald an. Wer möchte, kann Geschichten-Erzählern lauschen oder ein Schulkonzert anhören. 14.30 und 15.30 Uhr treten Schulkinder und Ehemalige auf. 17 Uhr gestaltet die Panther-Gruppe eine Andacht im Feierraum und öffnet im Anschluss ihr Adventsfenster. Der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs soll der Begegnungsstätte Liora in Gotha und dem Tierheim Uelleben gespendet werden. Die Schule bitte, darum eigenen Trinkbecher mitzubringen.