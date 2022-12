Adventskonzert mit dem Vocalkreis Gotha

Gotha. Der Erfurter Organist Martin Schwabenhaus begleitet den Auftritt des Vocalkreises Gotha in der Kirche St. Bonifatius.

Am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr erklingt in der Kirche St. Bonifatius in Gotha adventliche Chor- und Orgelmusik. Nach zweijähriger Pause freut sich der Vocalkreis Gotha unter Leitung von Andreas Pawella darauf, wieder dieses traditionelle Konzert in seiner Heimatkirche singen zu können. Im Konzert am kommenden Sonntag wird außerdem der Erfurter Organist Martin Schwabenhaus an der Schuke-Orgel zu hören sein.