Ältester Gothaer feiert seinen 102. Geburtstag

Anlässlich seines 102. Geburtstags konnte Siegfried Spittel in der Rennbahngaststätte am Boxberg auch Oberbürgermeister Knut Kreuch begrüßen. Im Hintergrund ist Spittels Freund Rudi Möhring (93) zu sehen.

Gotha. Siegfried Spittel lebte bis vor wenigen Jahren noch in eigenen vier Wänden. Ein Rezept dafür, wie man ein so hohes Alter erreichen kann, hat er nicht.

„Eigentlich wollte ich gar nicht so alt werden“, sagt Siegfried Spittel, der am Freitag seinen 102. Geburtstag in der Rennbahngaststätte am Boxberg feierte und damit der älteste männliche Einwohner Gothas ist. „Und manchmal geht es einem in dem Alter wirklich nicht gut“, so der rüstige Jubilar, der darunter leidet, seit fast drei Jahren nichts mehr sehen zu können.

Unter den Geburtstagsgästen sind ehemalige Kollegen und Freunde, wie Rudi Möhring. Der 93-Jährige und der Jubilar kennen sich seit ihrer Schulzeit in ihrem Heimatort Seebergen. Danach hatten sie sich gut 80 Jahre aus den Augen verloren und zufällig zu einer Veranstaltung im Hotel Lindenhof wiedergetroffen. Dort fragte der Moderator des Abends nach den ältesten Gästen, worauf sich erst der eine und dann der andere meldete.

Ein Rezept, wie man so alt werden kann, hat Spittel nicht. Er sagt, er war immer mobil und abgesehen von der Zeit im Zweiten Weltkrieg auch immer gesund. Ein Schicksalstag war der 16. August 1942, als er einen Granatsplitter in den Oberschenkel abbekam. Es glich einem Wunder, dass er das Lazarett in Warschau lebend erreichte. Fast 300 Tage verbrachte er in einem Chemnitzer Krankenhaus.

Grund für hohes Alter liegt wohl in den Genen

Vielleicht liegt der Grund für das hohe Alter in den Genen. Sowohl seine drei Geschwister wie auch seine Eltern und Großeltern sind ebenfalls sehr alt geworden. „Sie waren alle über 80 oder 90 Jahre alt“, so der Jubilar. Seine Frau Ilka verstarb vor elf Jahren, die beiden hatten keine Kinder. Zusammen reisten sie sehr viel und waren von der Hohen Tatra bis nach Bulgarien unterwegs. Nachdem mit der Wende der Aktionsradius deutlich weiter wurde, ging es vor allem in die Alpen zum Wandern, aber auch zum Nordkap und in den Kaukasus.

Siegfried Spittel ist nach eigenen Angaben der älteste noch lebende kartographische Kupferstecher, ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Seine Lehre begann er 1935 bei Perthes in Gotha. Fünf Jahre war er Soldat im Zweiten Weltkrieg, anschließend drei Jahre in Kriegsgefangenschaft.

Seit vier Jahren lebt der Jubilar in einem Gothaer Pflegeheim. 2006 zog er mit seiner Frau aus Seebergen ins neue Heim vom Siebleber Neubaugebiet. Bis zum 94. Lebenjahr ist Siegried Spittel noch Auto gefahren. Er gab seinen Fahrerlaubnis dann aber freiwillig ab.

Einen Wunsch hat der Jubilar, er möchte, wenn es so weit ist, in Frieden und ohne Schmerzen gehen.