Ängstliche Fundmieze aus Ballstädt

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die weibliche Katze wurde am 3. April nach Gotha-Uelleben ins Tierheim „Arche Noah“ gebracht.

Für den schönen Fundhund Roxy, vorgestellt am vergangenen Freitag, haben sich keine Besitzer gemeldet. Wie allerdings schon geschrieben, hat er schon Tierfreunde gefunden, die ihm ein artgerechtes Zuhause schenken wollen.

Heute stellen wir eine schwarze Katze mit weißen Pfötchen und weißem Latz vor. Sie wurde am 3. April in Ballstädt gefunden. Die Mieze hatte Fieber und wurde gleich tierärztlich betreut. In ihrem Quarantänekäfig gefällt es ihr gar nicht. Sie ist den fremden Menschen gegenüber sehr ängstlich und scheu. Für das niedliche Kätzchen werden die Besitzer oder auch Menschen gesucht, die etwas zu ihrer Herkunft sagen können. Leider hat die Mieze keinen Chip.

Weitere Informationen gibt es im Tierheim „Arche Noah“ unter Tel.: 03621 / 755425