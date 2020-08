Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD-Abgeordnete auf dem Gothaer Neumarkt

Die fünf AfD-Bundestagsabgeordneten aus Thüringen führen im August eine Marktplatz-Tour im Freistaat durch. Ihr mobiles Bürgerbüro will am Mittwoch, 12. August, Station in Gotha machen. Von 10 Uhr bis 13 Uhr wollen der Wahlkreisabgeordnete Marcus Bühl sowie Jürgen Pohl aus Mühlhausen am Neumarkt sein und Bürger über die Arbeit der AfD-Bundestagsfraktion informieren, das kündigt Landesgruppen-Koordinator Jens Dietrich an.