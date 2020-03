Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht.

Agentur stellt sich auf Corona-Virus ein

Die Agentur für Arbeit bittet ihre Kunden, Anliegen – soweit möglich – telefonisch oder per E-Mail zu erledigen. Dies solle dem Schutz der Besucher als auch Mitarbeiter vor Ansteckung mit dem Coronavirus dienen. Sollte sich eine persönliche Vorsprache dennoch nicht vermeiden lassen, solle die Möglichkeiten zur Handdesinfektion genutzt werden. Dafür stehen in den Eingangsbereichen Desinfektionsmittelspender bereit. Darauf weist Ute Leder Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit bei der Agentur ist. Wer eine Einladung bekommen habe und vor kurzem eines der bekannten Risikogebiete bereist habe oder Erkältungs-/Grippesymptome an sich feststelle, solle telefonisch Kontakt aufnehmen.

Kontakt im Internet: www.jobcenter-gotha.de; per E-Mail: Jobcenter-Landkreis-Gotha@jobcenter-ge.de; unter Telefon: 03621/421142; Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 7.30 bis 16 Uhr, Donnerstag: 7.30 bis 18 Uhr, Freitag: 7.30 bis 14 Uhr