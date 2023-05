Josefin Leonhardt (links) und die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse 9/2 des Gustav-Freytag-Gymnasiums in Gotha-Siebleben haben am Dienstag beim Aktionstag gegen Fake News ihre Kompetenz im Umgang mit sozialen Medien auf den Prüfstand gestellt, die sie täglich per Handy konsumieren.