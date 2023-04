Aktiv-Schule Emleben stellt sich Interessierten vor

Emleben. Aus der Grundschule soll eine Gemeinschaftsschule bis zur 12. Klasse werden. Vieles weiteres wird beim Tag der offenen Tür am 21. April Thema.

Die Aktiv-Schule in Emleben lädt für Freitag, 21. April, Interessierte zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 17.30 Uhr wird in Gesprächen und Ausstellungen das pädagogische Konzept der freien Grundschule anschaulich gemacht. Kinder lernen dort in altersgemischten Lerngruppen ganztags.

Zudem zeigen die Schüler die vielen Möglichkeiten auf, die es dort für sie gibt. Unter anderem zeigen Kinder aus den Tanzgruppen, dem Chor und der Schulband etwas aus ihrem Repertoire. Zu Gesprächen und Besichtigungen laden Pädagogen und Eltern alle Interessierten an diesem Tag ein.

Die Aktiv-Schule, die als Ganztagsschule seit 23 Jahren erfolgreich nach einem eigenen Konzept arbeitet, wird aktuell von 176 Schülern besucht. Informiert wird zum Tag der offenen Tür zudem über die Entwicklung der Schule zu einer Gemeinschaftsschule ab 2024. Die Emleber Aktiv-Schule soll nicht mehr nur bis zur vierten Klasse gehen, sondern sich nach dem Vorbild der Aktiv-Schule in Erfurt entwickeln, die im vergangenen Jahr erfolgreich den ersten Jahrgang zum Abitur führte.

Weitere Informationen unter: www.aktivschule.de und www.aktivschule-erfurt.de