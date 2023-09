Albin Paulus kommt „spielend“ zur Serenade in Gotha

Gotha. Multiinstrumentalist gibt One-Man-Show im Versicherungsmuseum Gotha.

Maultrommel-Weltvirtuose, international prämierter Dudelsackspieler, innovativer Jodler, Stimmakrobat, Komponist, Instrumentenerfinder – Berufsbezeichnungen finden sich für Albin Paulus viele und doch werden sie ihm alle nicht gerecht. Davon kann man sich leibhaftig am Dienstag, 5. September, um 20 Uhr im Versicherungsmuseum „Ernst Wilhelm Arnoldi“ in der Bahnhofstraße Gotha überzeugen. Zur Gothaer Serenade präsentiert der Musiker sein neues Programm „Spielend“.

Diese bunt-schillernde One-Man-Performance lässt sich in keine Schublade stecken. Dort passen die vielen Instrumente, die er im Gepäck hat, ohnehin nicht hinein. Hörgewohnheiten benötigt sein Publikum nicht, da Albin Paulus diesen bestimmt nicht entsprechen wird und sie augenzwinkernd ad absurdum führt.

Unglaubliche Töne, die man kaum fassen kann

Der in Norddeutschland aufgewachsene Österreicher entlockt sich und seinen Instrumenten so unglaubliche Töne, von denen man kaum fassen möchte, dass sie ganz ohne elektronische Unterstützung entstehen. Getragen wird all sein musikalisches Tun von einer außerordentlichen Spielfreude.

Die Gothaer Musikreihe Serenade wird in Zusammenarbeit der KulTourStadt Gotha mit dem Förderverein Deutsches Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi durchgeführt und am Dienstag, 28. November, mit dem Kammerchor Cantabile aus Gotha um 20 Uhr fortgesetzt.

Die Kartenpreise der Serenade 2023 betragen im Vorverkauf für Albin Paulus sowie für die darauffolgende Veranstaltung des Kammerchor Cantabile jeweils 24 Euro. Tickets: Tourist-Information & Shop am Hauptmarkt 40 sowie online unter www.ticketshop-thueringen.de; www.serenade-gotha.de