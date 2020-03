Ali Hazratpoor erfüllt sich seinen Traum

Ein weiter Weg liegt hinter Ali Hazratpoor. Im Zuge der Flüchtlingswelle ist er 2016 von Afghanistan nach Deutschland gekommen. Seit vier Jahren lebt er in Gotha. Jetzt absolviert er eine Ausbildung zum Altenpfleger in der Diakoniesozialstation Gotha.

„Ali, du bist das, was wir brauchen!“ So ist der heute 20-Jährige bei einem Vorstellungsgespräch dort vor etwa zwei Jahren mit offenen Armen empfangen worden. Da hatte er bereits die deutsche Sprache gelernt, anfangs autodidaktisch. Es folgten der Hauptschul- und Realschulabschluss. In der Anfangszeit lebte er in Gotha in einem Heim in der Sunshinehouse gGmbH.

Als sich Ali Hazratpoor vor mehr als vier Jahren vom Hindukusch auf den Weg nach Europa gemacht hatte, wollte er der täglichen Bedrohung in Afghanistan entfliehen. Ihn trieb auch die Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland an. Alle Erwartungen hätten sich bis jetzt noch nicht erfüllt, räumt er ein. Er fügt aber im gleichen Atemzug hinzu. „Ich gebe mein Bestes, damit das wahr wird.“

Weite Wege und bürokratische Hürden

Eine Anstellung in der ambulanten Diakoniesozialstation zu finden, das sei nicht einfach gewesen, auf andere Weise beschwerlich wie der lange Weg von Afghanistan. Hazratpoor spricht von bürokratischen Steinen, von Ämtern und Behörden. Etwa fünf Monate habe es gedauert, bis er die Erlaubnis erhalten habe, um eine Ausbildung zu beginnen.

Im Sommer 2018 hatte er gearbeitet, um Geld für die Führerscheinausbildung zu verdienen. Als es so weit war, hieß es. Er brauche einen Personalausweis. Doch er konnte damals nur eine Kopie vorlegen. Über die afghanische Botschaft in Berlin forderte er dazu eine Geburtsurkunde aus seinem Heimatland an. Das ganze Prozedere sei nicht einfach gewesen, bestätigt Andrea Schwalbe, Vorstandsmitglied des Bodelschwingh-Hofs.

Weitere Hürden verbanden sich mit der Suche nach einer eigenen Wohnung. Nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland hatte das Sozialamt ihm mitgeteilt, dass er Anspruch auf eine eigene Wohnung habe. Sein Antrag bei der Baugesellschaft Gotha sei abschlägig beschieden worden, weil der Flüchtling noch keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung vorlegen konnte. Die Wohnungsbaugenossenschaft habe ihm dann eine Wohnung in Aussicht gestellt. Doch für den Mietvertrag braucht er die Diakonie, die den mit der Wohnungsbaugenossenschaft aushandelte und die Wohnung dann an Hazratpoor weiter vermietete. „Das war nur auf diesem Rechtsweg möglich“, sagt Gurski.

Seit Anfang Januar wohnt der junge Mann in seinen eigenen vier Wänden. „Traumhaft“, sagt Hazratpoor. Er komme gut allein zu recht. „Ich kann sehr gut kochen. Ich habe gelernt, allein zu leben“ sagt der Azubi, der seit fast sechs Jahren von seiner Familie getrennt ist. Nun konzentriere er sich auf die Pflege-Ausbildung in der Diakoniesozialstation Gotha.

Ausländische Arbeitskräfte sind noch die Ausnahme

Ausländische Arbeitskräfte sind in der Diakonie Gotha noch die Ausnahme. Andrea Schwalbe berichtet von einem Koch marokkanischer Herkunft. Im Heim in Tambach-Dietharz gebe es zahlreiche rumänische Mitarbeiterinnen. Meistens handele es sich dort um Frauen von Männern, die im Tambacher Geiger-Werk arbeiten.

„Ali ist der erste Auszubildende mit Migrationshintergrund, den wir trotz aller bürokratischen Hürden gewinnen konnten. Das war schon sportlich“, sagt Kathrin Scharfenberg, die Geschäftsführerin der Josias-Löffler-Diakoniewerk Gotha gGmbH.

Trotz der Fachkräftemangels in der Pflege seien beim Diakonieverbund Gotha derzeit nahezu alle Stellen in diesem Bereich besetzt, sagt Thomas Gurski, Vorstandsvorsitzender des Bodelschwingh-Hofs Mechterstädt. Für die neue Seniorenwohngemeinschaft in Ballstädt, die zum 1. Juli dieses Jahres eröffnet werden soll, würden allerdings noch neue Mitarbeiter gesucht.

Der Gesetzgeber achte bei Heimen sehr darauf, dass alle Fachkraft-Stellen laut Personalschlüssel besetzt sind. Sei das nicht der Fall, drohe der Abbau von Heimplätzen. Gurski spricht von einer ständigen Gratwanderung. „Deswegen können wir es uns eigentlich gar nicht erlauben, freie Stellen zu haben.“ Angesichts der Wanderungsbewegung von Personal im Pflegebereiche sei das nicht ganz einfach. „Wir erleben aber auch, dass Mitarbeiter, die anderswo unzufrieden gewesen sind, nach vier bis fünf Jahren zurückkehren.“ Der Markt gebe das eben auch her, dass die Kollegen genau sehen, welche Stelle derzeit für sie passe.

Wanderungsbewegung von Personal im Pflegebereich

Hinsichtlich der Anstellung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund sei die Diakonie offener geworden, sagt Andrea Schwalbe. „Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen.“ Auch was die Religionszugehörigkeit betreffe, gebe es keine Beschränkungen mehr, merkt Gurski an. Als sich 2016/2017 die ersten Flüchtlinge wegen Praktika bei dem Unternehmensverbund gemeldet hatten, habe es noch Berührungsängste geben, erinnert sich Schwalbe.

Der Moslem Ali Hazratpoor fühlt sich inzwischen in der christlich geprägten Diakonie geborgen. In erster Linie gehe es ihm darum, anderen Menschen zu helfen. Das sei er mit seiner Ausbildung zum Altenpfleger in der Sozialstation genau an der richtigen Stelle.

700 Beschäftigte im Verbund und 630 Mitarbeiter in geschützten Werkstätten

Der Run auf die Arbeitskräfte ist groß. Das stellt auch Thomas Gurski, Vorstandsvorsitzender im Bodelschwingh-Hof Mechterstädt, fest.

Mit 700 Beschäftigten gehört die Diakonie zu den größten Arbeitgebern im Landkreis Gotha. Darüber hinaus sind in dem Unternehmensverbund 630 Menschen mit Behinderungen in geschützten Werkstätten tätig.

Die Arbeit des diakonischen Unternehmensverbundes im Landkreis Gotha wird in allen Bereichen von etwa 100 ehrenamtlichen Frauen und Männern unterstützt.

Auch die Diakonie im Landkreis Gotha stehe vor der ständigen Herausforderung, Mitarbeiter zu gewinnen, die soziale Dienste übernehmen wollen. Sie sollten Empathie für Hilfsbedürftige und Fachkompetenz mitbringen. Wie das gelingt, stellt unsere Zeitung in den kommenden Tagen an mehreren Beispielen in einer kleinen Serie vor.