Alle Becken in Bad Tabarz werden für Reha-Sport genutzt

Am Donnerstagmorgen kommt eine Gruppe Kinder aus dem Tabbs: Da das Schulschwimmen zum Lehrplan der dritten Klassen gehört, kann das Sport- und Familienbad diesen Unterricht im Wasser weiterführen, obwohl Freizeiteinrichtungen wie Bäder wegen der aktuell gültigen Verordnung zum Schutz vor der Corona-Pandemie seit Anfang November wieder geschlossen bleiben müssen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Die Eingangstür des Tabbs öffnet sich aber auch für Besucher, die auf ärztliche Verordnung einen Reha-Kurs absolvieren sollen. Reha-Sport finde im Tabbs jetzt durchweg im Wasser statt. „Wenn die Schwimmkinder durch sind, beginnen bei uns meistens ab 10 Uhr im Stundentakt die Reha-Termine“, sagt Dominique Sagner, die Prokuristin der Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt. „Da wir keinen öffentlichen Badebetrieb haben, können wir alle Becken dafür nutzen.“ Und so absolvieren die Teilnehmer nicht nur im Sole-Becken, sondern auch im runden Bassin unter der Glaskuppel sowie im Sportbecken ihre Übungen. 50 bis 60 Reha-Kurse laufen so derzeit pro Woche.

„Es ist wirklich schön, dass wir weitermachen durften“, sagt Gisela Reif, die sich mit weiteren Frauen aus Sonneborn beim Aquajogging Bewegung verschafft. Auch Kursleiter Lucas Beyer ist froh, dass er arbeiten kann. Zumal er kurz vorm Abschluss seines dualen Studiums für Fitness-Ökonomie steht, bei dem er den Praxisteil im Tabbs absolviert.

Für derzeitige Nutzer des Tabbs wie die Reha-Sportler gelten wie überall strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Foto: Claudia Klinger

Neben dem Reha-Sport haben Physio- und Ergotherapie sowie die Wellness-Abteilung im Tabbs geöffnet. Geschlossen sind Schwimmbad, Sauna und Sportstudio. „Das ist schon ein Unterschied zum Frühjahr, als bei uns über zwei Monate alles dicht war“, erinnert Dominique Sagner. Die Schließzeit war für umfangreiche Renovierungsarbeiten genutzt worden. „Auch jetzt erledigen wir zum Beispiel noch Malerarbeiten in der Sauna.“

Seit Anfang November aber sind mehr als die Hälfte der Mitarbeiter erneut in Kurzarbeit. „Und das wird sicher noch einige Zeit so bleiben. Eine Besserung ist momentan ja nicht in Sicht.“ Der Teil-Lockdown wurde gerade bis zum 10. Januar 2021 verlängert.

„Wir merken die finanziellen Einbußen deutlich, ob durch die fehlenden Tagesgäste oder die fehlenden Beiträge fürs Fitnessstudio. Mit unserem Steuerberater klären wir gerade, ob wir die Novemberhilfen des Bundes in Anspruch nehmen können“, so die Prokuristin. „Im Frühjahr hatte das Land die Bäder mit Sonderzahlungen unterstützt, doch alle Verluste ausgleichen konnten wir damit nicht.“

Bei den Investitionen halte sich die Tabbs Vital GmbH erst einmal zurück. Dominique Sagner: „Wir beenden, was wir begonnen haben. So läuft derzeit der Umbau der Küche, weil dort ab Januar ja auch Mittagessen für den Kindergarten und die Krippe in Bad Tabarz gekocht werden soll. Das sichert uns Einnahmen.“

Sobald es möglich war, hatte das Tabbs am 1. Juni sein Freibad und kurz darauf auch den Innenbereich wieder geöffnet. „Anfangs waren die Leute zögerlich, es gab viel Unsicherheit. Inzwischen wissen sie, wie und dass unser Hygienekonzept funktioniert, auch wenn momentan nur die Reha-Sportler und die Schwimm-Schüler unser Bad nutzen können“, erklärt Dominique Sagner.