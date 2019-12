Sven Seitz (41) nimmt Altpapier für kleines Geld entgegen. Er betreibt dazu eine Annahmestelle in Gotha an der Uelleber Straße.

Altpapiersammlung fast wie zu Sero-Zeiten

Die Weihnachtsgeschenke sind ausgewickelt, die Zeitungen ausgelesen. Wohin mit all dem Papier? In die blaue Tonne? Es gibt noch eine Alternative, um Papier nicht achtlos wegzuwerfen, den Wertstoffhandel. In Gotha zum Beispiel in der Uelleber Straße.

Die Altpapiersammlung erlebt offenbar eine kleine Renaissance. Allerdings geschieht das ohne staatliche Stütze wie zu DDR-Zeiten, als Pioniere von Haus zu Haus zogen, um Lumpen, Gläser, Flaschen, Papier und Pappe zu sammeln und zur Sero (Sekundärrohstoff-Annahmestelle) zu beringen. Die gab es fast an jeder Ecke. Die einen füllten damit die Klassenkasse, andere besserten ihr Taschengeld auf. In der Mangelwirtschaft war das Bring-System ein Beitrag, dem permanenten Rohstoffmangel oder teuren Importen zu begegnen. In der heutigen Wegwerfgesellschaft geschieht das marktwirtschaftlich. Die Aufkaufpreise fürs Kilo Altpapier liegen im einstelligen Cent-Bereich, sagt Sven Seitz, der den Wertstoffhandel in der Uelleber Straße betreibt. Derzeit gebe es dafür sechs Cent. Detlef Stadelmann (links) bringt seit Jahren sein Papier weg Foto: Wieland Fischer „Das sind 28 Kilo“, sagt Dieter Stadelmann. Er bringt regelmäßig Altpapier zum Wertstoffhandel. Dort wird es gewogen und in einem geschlossenen Container gestapelt. Während Seitz die Packen wiegt, stehen schon die nächsten an. Sie tragen Altpapier in Beuteln oder fahren es mit Auto heran. Alle Altersgruppen kommen und bringen Papier, von Jung bis Alt, Bedürftige wie Leute, die nicht jeden Cent umzudrehen müssten Sven Seitz hat mit dem Papierhandel seine Profession gefunden. Ursprünglich habe er Systemgastronomie gelernt und später Betriebswirtschaft studiert. Jetzt führt er den Wertstoffhandel von Hubertus Vogel fort, der den vor etwa zehn Jahre an der Uelleber Straße eingerichtet hatte. Dessen Nachfolger kennt Altstoffsammlungen noch aus seiner Kindheit. „Wir sind damals mit Handwagen losgezogen.“ Im Bereich der Bohnstedtstraße sei sein Sammelrevier gewesen. Heute verbindet sich damit für ihn eine Vorstellung von Selbstständigkeit. Das Geschäft habe ihm Zeit gelassen, um sich um die Pflege seines Vaters zu kümmern. Beim Altpapier handele es sich heute um einen börsennotierten Rohstoff. Weil aktuell der chinesische Markt weggebrochen sei, drückten Millionen von Tonnen auf den deutschen Markt. Das senke den Preis. Der habe dieses Jahr schon mal bei acht Cent fürs Kilo gelegen. „Kurioserweise kamen mehr Leute, als der Preis wieder nach unten ging“, bemerkte Seitz. Das Altpapier wird in geschlossenen Containern gestapelt. Foto: Wieland Fischer Das Altpapier nehme die Firma Thüringen-Recycling GmbH ab. Auf deren Höfen in Erfurt und Langensalza werde es sortiert. Um Kosten zu sparen, trifft er eine Vorauswahl. Pappe geht extra. Dafür gebe es keinen Cent. Sein Vorgänger habe noch Gläser und Flaschen gesammelt. Aber die Preise dafür seien derartig in den Keller gerutscht, dass es sich das nicht lohne. Angesichts von Klimawandel und Debatten um den sorgsamen Umgang mit Rohstoffen verbinde sich für ihn mit seinem Tagwerk auch ein gutes Gefühl. Er trage mit zum nachhaltigen Umgang von Ressourcen bei, in dem Fall Holz, Wasser, und zum Rohstoffkreislauf, um aus Papier wieder Papier für Zeitungen oder Verpackungen herzustellen. Seitz: „Ich lebe das, ohne mich in den Mittelpunkt stellen zu wollen.“