Zu Besuch in den neuen Räumen der Lokalredaktion Gotha in der Marktstraße 11: Redakteurin Maria Hochberg (r.) zeigt Roswitha Eske (l.) und Elke Wietschel, wie eine Zeitungsseite entsteht.

Gotha. Zeitungsmachen in einem traditionsreichen Haus: Die Lokalredaktion Gotha stellt nach dem Umzug den Lesern ihre neuen Räumlichkeiten und die Arbeitsweise vor.

Am Puls der Zeit: Lokalredaktion Gotha ist in Marktstraße umgezogen

Ein neues Kapitel Gothaer Zeitungsgeschichte ist aufgeschlagen. Die Lokalredaktion unserer Zeitung hat jetzt in der Marktstraße 11 ihren Sitz. Die Einweihung fand coronabedingt am Dienstag auf der Straße statt, vis-à-vis vor der Geschäftsstelle unserer Zeitung mit Blick auf das neue Domizil der Redaktion. Einige Leser nutzten die Gelegenheit, um die neuen Räume in Augenschein zu nehmen.

Nachdem fast drei Jahrzehnte in drei Etagen über Böhms Weinschenke Gothaer Zeitungsgeschichte(n) geschrieben worden sind, wird das nun in der Marktstraße 11 unter neuen Vorzeichen fortgesetzt. Die redaktionelle Arbeit hat seit den Wendejahren in Gotha - aber nicht nur hier - viele Veränderungen erfahren: im Layout etwa oder auch bei den vielen Wegen, über die Informationen inzwischen zu unseren Lesern kommen, Stichwort Digitalisierung.

Kathrin und Steffi Deubner (l.) versuchen sich am Glücksrad am Stand mit Henry Hoffmann. Foto: Uwe-Jens Igel

Das Zeitungsmachen in Gotha zu Beginn des 21. Jahrhundert geschieht nun in einem traditionsreichen Haus der Innenstadt. Das Gebäude ist nach Plänen des Gothaer Architekten und Baurats Alfred Cramer 1907 entstanden, wie unser Historiker und freier Mitarbeiter Matthias Wenzel weiß.

An der Jugendstilfassade des Wohn- und Geschäftshauses erinnert noch heute ein Firmenlogo an dessen ursprüngliche Bestimmung. Eine Kogge verweist auf Frischfischlieferung aus Cuxhaven und Übersee, die der Kaufmann Otto Böhm anno dazumal für sein Lebensmittelgeschäft orderte.

TA-Chefredakteur Jan Holitzer (l.) im Gespräch mit Redakteur Peter Riecke und Karlheinz Steinmüller vom Promotionsteam. Foto: Uwe-Jens Igel

Heute werden im Erdgeschoss Bücher verkauft, und seit einigen Tagen wird eine Etage darüber Zeitung gemacht. Das ist den Menschen auch in dieser schnelllebigen Zeit, die Informationen auf vielen Kanälen liefert, wichtig, wie die Gespräche am Einweihungsstand verdeutlichten.

In der Marktstraße 11 befindet sich jetzt die Gothaer Lokalredaktion. Foto: Uwe-Jens Igel

„Aus der Zeitung erfahre ich, was tagesaktuell in Gotha und der Umgebung geschieht“, berichtet Christina Hüttenrauch am Stand zwischen Zeitungen, Büchern, Glücksrad und Sonderpreisen. Dem gehen die Lokalredakteure jetzt von der neuen Schaltzentrale der Gothaer Zeitungen aus nach.

