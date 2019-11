Am Tag des Mauerfalls befördert

Michael Brychcy ist einer der dienstältesten Bürgermeister bundesweit, im Osten Deutschlands auf jeden Fall. Seit 30 Jahren führt er die Geschicke im Waltershäuser Rathaus. Bemerkenswert: Am Tag der Grenzöffnung, am 9. November 1989, kam er ins Amt. Wegen des Parteienproporzes – im Arbeiter- und Bauern-Staat genannt Nationale Front mit SED und Blockparteien – war damals festgeschrieben, dass in Waltershausen die Stelle des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters mit einem Vertreter der Ost-CDU besetzt werden musste. Bürgermeister und sein erster Stellvertreter besaßen das SED-Parteibuch.