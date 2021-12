Ambulanter Pflegedienst in Tambach-Dietharz feiert 20. Geburtstag

Tambach-Dietharz. 120 Patienten werden in Tambach-Dietharz von 26 Mitarbeitern betreut.

Was vor 20 Jahren zu zweit anfing, ist heute ein Unternehmen mit 26 Angestellten. Der ambulante Pflegedienst des Internationalen Bundes (IB) in Tambach-Dietharz feierte Mittwoch Geburtstag. Rund 120 Patienten betreuen die Mitarbeiter in Tambach-Dietharz, sagt Michaela Lux. Die Betriebsleiterin freut sich, dass unter den Angestellten auch zwei Auszubildende sind. „Wir haben die Hoffnung, unsere Fachkräfte selbst heranzuziehen“, so Lux weiter.

Den IB gibt es in Tambach-Dietharz bereits seit 29 Jahren. Die gemeinnützige GmbH betreute junge Spätaussiedler, betreibt Kindergärten und den Jugendclub. Vor über 20 Jahren entstand die Idee, einen mobilen Pflegedienst aufzubauen, erinnert sich Marlitt Lemmer. Sie gehörte damals zu den Gründern und war bis vor kurzem die Betriebsleiterin. „Nach einem Jahr arbeiteten wir kostendeckend“, so Lemmer. Hinzu kam, dass sich ein Mitbewerber aus Ohrdruf zurückzog und die Patienten übernommen werden konnten.

„Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter“, sagt Lemmer. „Sie sind bei Wind und Wetter unterwegs, selbst bei 50 Zentimeter Neuschnee oder Weihnachten, wenn andere schon längst Zuhause sind.“ Die geplante Betriebsweihnachtsfeier fällt aus, stattdessen gibt es Gutscheine als Dank für die Mitarbeiter.