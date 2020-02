Gotha. Wegen Bauarbeiten ist in der Gleichenstraße in Gotha ab 5. Februar besondere Vorsicht nötig.

Ampel im Kreisverkehr in Gotha

Ab dem 5. Februar bis voraussichtlich zum 14. Februar wird die Gleichenstraße in Höhe der Hausnummer 28 in der Kreisverkehrsausfahrt in Richtung Kindleber Straße wegen Tiefbauarbeiten halbseitig gesperrt. Dort soll ein Kabel verlegt werden, informiert die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über eine Baustellen-Ampel geregelt.