Amtsgericht Gotha: Straftaten im Drogenrausch

Bevor der Staatsanwalt die Anklage verliest, lenkt der Verteidiger den Blick des Gerichtes auf den Lebensweg des Beschuldigten. Sein Mandant habe, so erklärt er, mehr Zeit in unterschiedlichen Kinderheimen verbracht als bei der leiblichen Mutter. Und sei er in deren Obhut gewesen, prägten die Zeit viele Wohnungswechsel. Ganze achtmal habe er in seiner achtjährigen Schulzeit die Bildungseinrichtung gewechselt. All das habe dazu geführt, dass der 36-Jährige niemals soziale Bindungen hätte aufbauen können. Dies und seine Alkohol-, Drogen- und Spielsucht hätten ihn in einen Abwärtsstrudel gezogen, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte.

Abwärts ist es mit dem Mann in der Tat gegangen. 17 Verurteilungen sind für ihn im Bundeszentralregister vermerkt. Derzeit sitzt er die 18. Strafe wegen eines Wohnungseinbruchs ab. Insgesamt vier Straftaten wirft ihm der Staatsanwalt vor. Zweimal soll er spät nachts in einem Plattenbau die Eingangstür eingetreten haben. Dabei verwendete er augenscheinlich jedes Mal die gleiche Technik, denn die Schadensumme beläuft sich jeweils auf 101,15 Euro. Hinzu kommen Widerstand und Beleidigungen gegen Vollstreckungsbeamte.

Als er wegen eines Streites und nach missachtetem Platzverweis in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte sich der Angeklagte heftig und beschimpfte die Polizisten als Wichser, die er fertig machen werde. Zu guter Letzt wurde der Mann mit reichlich Drogen in der Tasche erwischt – Tatvorwürfe, die sich bereits mehrfach in der langen Liste seiner Verfehlungen finden lassen.

Bereits acht Mal gegen Bewährungsauflagen verstoßen

Der Angeklagte überlässt es seinem Verteidiger, sich zur Sache zu äußern. Dieser erklärt dem Gericht unter Vorsitz von Richterin Ulrike Borowiak-Soika, dass sich sein Mandant nur bruchstückhaft an die Ereignisse erinnern könne. Mischkonsum von Alkohol, Crystal Meth und Marihuana seien für die Gedächtnislücken verantwortlich. Wohl habe er die Eingangstür eingetreten. Weshalb es dazu kam, wisse sein Mandant nicht mehr, doch er räume die Taten ein.

Das verkürzt die Verhandlung erheblich, denn die meisten der geladenen Zeugen können entlassen werden. Lediglich die beiden Beamten, die den Angeklagten seinerzeit in Gewahrsam nahmen, schildern im Zeugenstand das Geschehen. Einer erinnert sich und bekräftigt, dass der Mann einen volltrunkenen Eindruck machte. Der andere Zeuge weiß den Fall, der mehr als zwei Jahre zurückliegt, nicht mehr richtig einzuordnen. Um nichts Falsches zu sagen, wolle er keine Aussage machen.

In seinem Plädoyer geht der Staatsanwalt auf die Vorstrafen des Mannes ein. Mehrfach wurde dieser zu Gefängnisstrafen verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Erstaunliche acht Mal musste er als Bewährungsbrecher dann doch noch ins Gefängnis. Dem Ankläger ist damit klar: der Mann gehört hinter Gitter. Deshalb hält er zwölf Monate Gefängnis für tat- und schuldangemessen ohne Aussicht auf Bewährung.

Im Wesentlichen stimmt die Verteidigung mit dem Staatsanwalt überein. Nur sind ihr weitere Punkte wichtig. So verweist der Anwalt darauf, dass sein Mandant sich mittlerweile wegen seiner Spielsucht therapieren lässt. Und dort sehe man durchaus den Willen, dass der Mann sich ernsthaft seinem Problem stellen will. Die Sucht habe ihm alles genommen, bis hin zum Wohnungsverlust. Eine stationäre langfristige Suchttherapie sei deshalb unabdingbar. Für den Pflichtverteidiger sind zehn Monate Gefängnis ausreichend.

Richterin Borowiak-Soika entscheidet sich für die Mitte und verurteilt den 36-Jährigen zu elf Monaten Gefängnis.