Amtsgericht Gotha verhandelt unbefugte Auto-Nutzung

Die Ehefrau ist mit seinem Auto gefahren. Das an sich ist nicht erwähnenswert, wenn die gute Frau noch im Besitz ihrer Fahrerlaubnis gewesen und bei ihrer Spritztour nicht von der Polizei erwischt worden wäre. Da sie nicht zum ersten Mal unerlaubterweise mit dem Fahrzeug ihres Ehemannes im Straßenverkehr unterwegs war, bekam dieser einen Strafbefehl ins Haus.

20 Tagessätze zu je 40 Euro soll er zahlen, weil er nach Ansicht des Gerichts die Schwarzfahrten begünstigt hat, anstatt sie zu verhindern. Da er wusste, dass seine Gattin sich wenig aus dem Fahrverbot macht, hätte er Vorkehrungen treffen müssen, dass sie nicht einfach so mit seinem Auto davonfahren konnte, begründet Richterin Wera Luckhardt ihr Urteil. Diese Argumentation aber kann der Mann nicht nachvollziehen und legt Einspruch ein. In der Verhandlung vorm Amtsgericht Gotha erklärt er, dass für sein Auto ohnehin nur noch ein Schlüssel vorhanden war, und den habe er verwaltet. Wie die Frau also sein Auto nutzen konnte, sei ihm schlicht ein Rätsel. Der Zweitschlüssel dafür sei ihm entwendet worden.

Die Ehefrau macht sichnichts aus ihrem Fahrverbot

Richterin Luckhardt will von ihm wissen, warum seine Frau ihre Fahrerlaubnis abgeben musste und ob da Alkohol im Spiel war. Das wisse er auch nicht, antwortet er, und spekulieren wolle er darüber nicht. Die Einen sagten so, die Anderen so. Was die Fahrt seiner Frau vor mehr als einem Jahr betrifft, bei dem ihr die Fahrerlaubnis entzogen wurde, kann er sich an gar nichts erinnern. Schließlich gibt er doch zu, von dem Ereignis gewusst zu haben. War er es doch, der das Auto zurück nach Hause holen musste. Allerdings erinnert er sich nicht, an welchem Ort das Fahrzeug stand. Erneut betont er, dass er ihr den Autoschlüssel niemals freiwillig gegeben habe.

Die Richterin verweist darauf, dass ihn eine zweite Anklage vorm Amtsgericht erwartet. Er nickt und sagt, ja, er habe da ein Schreiben bekommen, mit dessen Inhalt er nichts anfangen könne. Deswegen habe er es mitgebracht, in der Hoffnung auf Aufklärung. Als er das Schreiben zum Richtertisch reicht, bittet Luckhardt ihn, einen langen Arm zu machen, wegen des Coronavirus’. Quatsch, sagt der Mann, den gibt’s doch gar nicht. Auf den Einwand der Richterin, dass er das nicht wissen kann, beharrt er darauf: Er wisse das ganz genau. So viel „Klarsicht“ hätte sich das Gericht bei der Beantwortung der Fragen zum Fall gewünscht.

Unklar bleibt, wo der Zweitschlüssel ist

Die Staatsanwältin interessiert, wann ihm der Zweitschlüssel entwendet wurdet. Jetzt will der Angeklagte den Begriff jedoch nicht mehr verwendet wissen. Dieser, sagt er, sei einfach verschwunden und nie wiederaufgetaucht. Selbst als er das Auto vor wenigen Wochen verkauft hat, bekam der neue Besitzer von ihm nur einen Schlüssel.

Die Richterin macht ihm noch einmal deutlich, dass es in seiner Verantwortung lag, die Schwarzfahrten zu verhindern. Dieser sei er nicht gerecht geworden, wohl wissend, dass seine Frau sich wenig um ihr Fahrverbot kümmerte. Sie rät ihm, seinen Einspruch zurück zu nehmen. Das sei für ihn die kostengünstigere Variante. Dafür entscheidet sich dieser schweren Herzens und will wissen, wie viel Geld er nun sinnloserweise an den Staat zahlen solle. Es sind immer noch die 800 Euro aus dem Strafbefehl.