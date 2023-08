Amüsantes zum Kirchenjubiläum in Cabarz

Bad Tabarz. Wie es bei Schauspielproben zugehen kann, zeigt die Theatergruppe anlässlich 350 Jahre Kirche Cabarz.

Um 350 Jahre Kirche Cabarz zu feiern, hat die Theatergruppe drei Sketche eingeübt. Sie werden am Freitag, 18. August, um 19.30 Uhr in der Kirche gezeigt. Die Darstellerinnen und Darsteller blicken zudem auf das 20-jährige Bestehen ihrer Gruppe zurück und zeigen in zwei kurzen amüsanten Stücken, wie es bei den Proben zugehen kann. Welche Diskussionen es in der Familie geben kann, wenn die Mutter einmal ausfällt, ist das Thema des dritten Sketches. „Spaß oder Ernst? Sehen Sie selbst!“, heißt es dazu aus der Theatergruppe. Besucherinnen und Besucher erwarten im Anschluss Häppchen und Getränke.

Die Carbarzer Dorfkirche ist geschütztes Kulturdenkmal. Sie wurde 1673 neu errichtet, nachdem ein Brand des Vorgängerbau zerstört hatte.