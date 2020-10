Steffen Kretschmer, Detlef Göpfert und Falko Hauck (von links) suchen nach der Ursache für Setzungserscheinung an der Versöhnungskirche in Gotha-West.

Gotha. Ein Bodengutachten soll die Ursache für das Abdriften benennen. An anderen Kirchen im Gothaer Land hat Trockenheit zu Absenkungen und Rissen im Mauerwerk geführt.

An der Versöhnungskirche in Gotha kippt der Anbau weg

An der Ostseite der Versöhnungskirche in Gotha-West baggert Steffen Kretschmer eine Grundmauer frei. Mit Detlef Göpfert und Falko Hauck sucht er nach der Ursache für die Setzungserscheinung eines Teils der Kirche, die 1985 errichtet worden war. Der nicht unterkellerte Raum der Stille driftet seit etwa zehn, zwölf Jahren immer mehr vom Hauptgebäude ab. Risse in den Wänden haben sich im Laufe der Jahre vergrößert, berichtet Göpfert, Hausmeister der Stadtkirchgemeinde Gotha.