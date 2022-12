Andacht in Siebleben erinnert an verstorbene Kinder

Siebleben. Am Sonntagabend sollen in vielen Fenstern Kerzen brennen, um Angehörigen verstorbener Kinder Anteilnahme auszudrücken. Eine Veranstaltung gibt es zudem in Siebleben.

Mit dem Titel „Damit ihr Licht für immer leuchte...“ findet am Sonntag, 11. Dezember, 16.30 Uhr, in der St. Helena Kirche in Siebleben eine Andacht zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder statt. Jeweils am zweiten Dezembersonntag wird international an Kinder erinnert, die nicht mehr am Leben sind. Um deren Angehörigen Anteilnahme auszudrücken, ruft die Evangelische Kirche Mitteldeutschland auf, um 19 Uhr entzündete Kerzen ins Fenster zu stellen.