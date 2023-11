Alpenländisches in Gotha: Die Königin der Volksmusik Angela Wiedl, wird im Kulturhaus Gotha zu Weihnachten mit der Schäferfamilie auftreten.

Andrea Wiedl und Schäferfamilie treten in Gotha auf

Gotha. Stars der Volksmusik kommen vor Weihnachten ins Kulturhaus Gotha. Freude volkstümlicher Musik erwartet musikalischer Zauber alpenländischer Bergwelt.

Fans der Volksmusik dürfen sich wieder freuen. Die Schäferfamilie geht in der Vorweihnachtszeit auf Tournee und gastiert am Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr im Kulturhaus Gotha. Mit dabei sind die „Königin der Volksmusik“, Angela Wiedl, Bruder Richard Wiedl und „Urschäfer“ Uwe Erhardt. Die Schäferfamilie werde für viel alpenländische Weihnachtsstimmung sorgen, mit zünftigen Melodien, besinnlichen Tönen und ihren größten Hits. Das kündigt Konzert-Veranstalter Hanjo Betzold von Hainich-Concerts an. Auch Reiner Kirsten, der Sonnyboy der Volksmusik aus dem Schwarzwald, gehöre zu den Akteuren auf der Bühne.

Kartenvorverkauf: Tourist-Information Gotha; Telefon: 03621/510 450 oder Ticketshop Thüringen, Telefon.: 0361 227 5227.