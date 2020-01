Andreas Kieling in Gotha: Wildnis in spektakulären Bildern

Zähnefletschend steht ein Grizzly im Foyer des Kunstforums. Der Bär, ein Präparat von 1865, ist eine passende Begrüßung für Andreas Kieling. Mit seiner Kamera ist er lebenden Artgenossen des Grizzlys so nah kommen, wie noch kaum ein Mensch. Die eindrucksvollsten Bilder seiner Reisen nach Alaska zeigt Andreas Kieling bis 22. März im Kunstforum Gotha. Die erste Fotoausstellung Kielings ist auch eine Retrospektive seiner Arbeit von 30 Jahren.

Eine Bärin liegt auf dem Rücken und säugt ihr Junges. Diese friedliche Szenerie mit der Kamera einzufangen, war für Andreas Kieling harte Arbeit. „Ich lag in etwa 15 Meter über ihr auf einem Felsen und musste das Objektiv ganz still halten“, erzählt der 60-Jährige. Um den Tieren überhaupt so nah kommen zu können, musste er sie erst an seine Anwesenheit gewöhnen. Bei Wind und Wetter harrt er aus, kommt oft halb verhungert von seinen Reisen zurück. Für gefährlicher als den Alltag in Europa hält er seine Reise dennoch nicht: „Den gefährlichsten Moment meines Lebens hatte ich auf einer Autobahn bei Frankfurt.“

Tierfilmer Andreas Kieling dokumentiert, wie Bären bei Ebbe Muscheln suchen. Foto: Lea Goldberg / Kultourstadt Gotha

Wenige Stunden nach der Eröffnung seiner Ausstellung begann Andreas Kieling am Dienstagabend seine deutschlandweite Vortragstournee in seiner Geburtsstadt. Hier kennt man ihn als Abenteurer, wissbegierigen Forscher und begnadeten Erzähler. Logisch, dass auch diesmal wieder das Kulturhaus ausverkauft war.

Menschen sindgefährlicher als Tiere

Grandiose Bilder von Alaskas unberührter Natur, sensationelle, teils haarsträubende Begegnungen mit wilden Tieren – allein das lohnt den Besuch. Doch Kieling geht es um mehr: Er will seinen Zuschauern die Augen öffnen für die desaströse Entfremdung des Menschen von der Natur. Seine Schlussfolgerung: „Es gibt kein Tier, das auf der Welt ist, um Menschen zu töten. Das respektloseste Raubtier auf der Welt ist der Mensch.“

Und tatsächlich: In der Wildnis Alaskas, wo die Tiere noch nicht den jagenden, tötenden Menschen kennengelernt haben, gehen sie, falls sie nicht gerade erregt sind – etwa in der Brunft – neugierig und friedfertig auf ihn zu oder beachten ihn erst gar nicht. So laufen Andreas Kieling, als er Fische fängt, Füchse nach, in der Hoffnung, an der Beute teilzuhaben. „Die Tiere verhalten sich uns gegenüber völlig vorbehaltlos“, sagt er.

Seine Deutschlandtournee begann der Tierfilmer Andreas Kieling in seiner Geburtsstadt Gotha. Foto: Dieter AlbrechT

Freilich muss man sich ihnen langsam nähern, die Tiere erst einmal wochen- und monatelang einfach nur beobachten, bevor es ans Filmen geht. Und die Tiere untereinander? Je größer das Nahrungsangebot, umso friedlicher ist das Miteinander. „Wenn sie genügend Futter haben, sind Bären ziemlich entspannt.“ Aber: „Jede Beute muss erarbeitet werden.“ Etwa, als vier Wölfe mit einem Bären um einen Kadaver kämpfen.

Wurzel als Medizin – Aspirin aus der Natur

Was aber, wenn ihm ein Bär doch mal zu nahe kommt? Kielings einzige Waffe ist eine Dose mit „Bärenspray“. Dumm nur, wenn der Inhalt bei den tiefen Temperaturen gefriert. Am besten, man halte Bären, die sich vom Gummigeruch des Schlauchboots magisch angezogen fühlen, vorausschauend vom Lager fern, und zwar mit Mottenkugeln.

Im Laufe des Abends gibt es auch lustige Filmsequenzen, etwa, wenn Bären sich beim Fischen ein bisschen tapsig anstellen. Oder wenn es ihnen der Naturfilmer nachtut und nach mehreren erfolglosen Versuchen selber einen erwischt. Doch wie öffnet ein Grizzly mit seinen riesigen Tatzen ein kleine Muschel? Mit viel „Krallenspitzengefühl“, erklärt Kieling. Was tut das Tier, wenn es sich nicht so recht gesund fühlt? Es frisst eine ganz bestimmte Wurzel, die Aspirin enthält.

Kieling bekommt bei seiner Arbeit zu sehen, was noch nie ein Mensch unserer Zeit zu sehen bekommen hat. Als erster Mensch der Welt hat er gefilmt, wie Moschusochsen um Weibchen kämpfen. Unvorstellbar die Wucht, mit der ihre Schädelplatten aufeinanderprallen. Ingenieure hätten daraus gelernt, sagt er, und die Erfahrung bei der Konstruktion des Seitenaufprallschutzes von Autos eingesetzt.

Aus Kielings Vorträgen geht der Zuschauer stets klüger hinaus, als er hereingekommen ist. Segelfalter in Alaska? Ja! Moskitos in Alaska? Im Sommer massenhaft! Denn dann herrschen dort, im Gegensatz zum Winter mit seinen bis minus 60 Grad Temperaturen bis 35 Grad Celcius. Kolibris im hohen Norden? Ja, zumindest eine ganz bestimmte Art, die den Sommer in Alaska und den Winter in Mexiko verbringt.

Zum Schluss die Frage: Warum nimmt einer wie Andreas Kieling all die Strapazen auf sich, um zu solchen Aufnahmen zu gelangen? Es sei die Sehnsucht nach dem Abenteuer, sagt er, die Lust, eigene Grenzen auszutesten. „Dabei lernt man viel über sich selbst. Man lernt Respekt. Und Demut.“

Die Ausstellung „Mit den Grizzlys durch Alaska“ ist bis 22. März dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im Kunstforum Gotha in der Querstraße 13-15, zu sehen.