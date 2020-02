Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anerkennung für Friedrichswerther

Wenn der Name Jörg Möller fällt, dann verbinden die meisten ihn mit dem Ort Friedrichswerth, dem Barockschloss, dem Heimatmuseum und der Hermann-Haack-Stube. Gemeinsam mit zwölf Heimatfreunden gründete er vor 25 Jahren den Heimatverein, der vor knapp zwei Wochen sein silbernes Vereinsjubiläum feierte. „Wir haben in kleiner Runde gefeiert und uns an die Anfangsjahre des Vereins erinnert“, erzählt Möller, der der erste Vereinsvorsitzende ist. Die Vereinsmitglieder haben sich aus diesem Grund etwas Besonderes für ihren rührigen Vereinschef ausgedacht. Aus Anlass seines 25-jährigen Engagements für den Heimatverein überreichten sie ihm eine eigens angefertigte Ehrennadel und eine Ehrenurkunde. „Ich bin so gerührt und überrascht“, sagt Möller.

Der Verein hat in diesem Jahr noch viel vor. Im Mittelpunkt steht die Ausrichtung des Museumsfestes, das am 6. Juni geplant ist. „Wir wollen zwei Jubiläen unter einem Hut bringen“, verrät Möller. Zum einen 130 Jahre Bahnhof Friedrichswerth und zum anderen das 160-jährige Bestehen der Gustav-Adolf-Kirche. Möller: „Ich will das Hermann-Haack-Haus in Miniatur bauen lassen.“ Es soll 2020 im Mini-a-thür-Park Ruhla aufgestellt werden.