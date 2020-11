Noch bis zum 10. November können die Einwohner der Stadt Gotha und der Ortsteile ihre Anfragen an die Stadtverwaltung schicken. Grund: Bei der Einwohnerversammlung am 24. November sollen durch die Amtsleiter die entsprechenden Antworten gegeben werden.

Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilte, kann die Einwohnerversammlung stattfinden, weil es sich auch um eine politische Veranstaltung handelt. So haben die Bürger der Stadt am 24. November in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle, Goldbacher Straße 33, die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) wird zudem Informationen über die aktuelle Corona-Situation in der Stadt geben.