Angstfreies Radfahren für alle - auch in Gotha

In der kommenden Woche wollen überall in Deutschland und darüber hinaus wieder zehntausende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern mit bunten Fahrraddemos die Straßen für sich erobern. Als „Kidical Mass“ demonstrieren sie für ein Umdenken und konkrete Schritte in der Verkehrspolitik. Die Kundgebung auf Rädern will dazu beitragen, dass sich Kinder und Jugendliche sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. Auch in Erfurt, Weimar, Jena und Gotha wird es solche Familien-Fahrraddemos und in Eisenach eine Familienradtour geben. In Gotha startet sie am Sonntag, 25. September, am Hauptbahnhof.