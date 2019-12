Anheimelnd und unterhaltsam zugleich

Anheimelnd und besinnlich, abwechslungsreich und unterhaltsam – das Weihnachtskonzert des Perthes-Gymnasiums in der Kirche Ernstroda erfüllt viele Erwartungen, die seiner Zuhörer und seiner Akteure.

Die Kirche ist wie zu Heiligabend bis zur zweiten Empore voll besetzt. Vor dieser schönen Kulisse treten junge Musikanten des Friedrichrodaer Gymnasiums auf, solistisch oder in Gruppen, mit Gesang oder instrumental. Das Konzert zeigt eindrucksvoll die musikalische Bandbreite der Schule.

Ein Aushängeschild dafür ist Elftklässler Alexander Huth. Der hoffnungsvolle Trompeter, der den Förderpreis der Kreissparkasse Gotha erhalten hat, eröffnet mit dem Stück „Fanfare“ von Jean-Joseph Mouret den musikalischen Reigen, begleitet von seinem Opa Krauße an der Orgel.

Bilingual: Jürgen Funkel singt mit Französischschülern „Petit Papa Noel“ Foto: Wieland Fischer

Eine Akkordeon-Gruppe schließt sich mit dem Ohrwurm „Jingle Bells“ an. Sie zeigt, dass das musikalische Leben des Gymnasiums auch von Basisarbeit in Friedrichroda und Umgebung profitiert. Einen Grundstein dafür legt zum Beispiel Cordula Bischof mit der Musikschule Fröhlich mit ihrem Akkordeonunterricht seit 25 Jahren.

Die Buschmann-Grundschule Friedrichroda hat sich dem Mundharmonika-Spiel verschrieben. Als ehemalige „Buschmanns“ tragen nun die Perthes-Schülerinnen Jana Schreiber, Laja Graf, Malin Bialek, Fiona Ritzan und Avelin Kämpfer auf Mundharmonika „Alle Jahre wieder“ vor. Spätestens jetzt kommt der letzte Zuhörer im Kirchenschiff in Adventsstimmung. Einige summen die bekannte Weihnachtsweise mit – so sehr gefällt es ihnen.

Eindrücklich auf ganz andere Art ist Viktoria Henkels Vortrag des Gedichts „Gier“. Die Zwölftklässlerin setzt gekonnt Betonungen, Pausen und ganz im Sinne des Textes ihre Stimme ein. Dafür erntet sie besonders starken Beifall.

Jenny Cramer und Fiona Zeiss führen durchs Programm. Foto: Wieland Fischer

Abwechslungsreich setzt sich das Programm fort, das von den Neuntklässlerinnen Jenny Cramer und Fiona Zeiss moderiert wird.

Für rockigere Töne sorgt Claudius Taubert mit Schülern an Gitarren oder Klavier. Der Musiklehrer unterstützt mit Cajon ihr Spiel rhythmisch. „Wir sind froh, dass wir mit ihm seit einem Jahr einen zweiten Musiklehrer an unserem Gymnasium haben“, sagt Schulleiter Heike Haun-Jenoch. Sie weiß diesen „Luxus“ in Zeiten, da Musiklehrer vielerorts an Schulen gesucht werden, zu schätzen.

Andere Genres bedient Tauberts Kollegin Katrin Friederichs-Krautz mit ihren Schützlingen.

Wie sich bilinguales Schulprofil, Musik und Weihnachten miteinander verbinden lassen, zeigen Lehrer Jürgen Funkel und Französischschüler mit dem im Nachbarland bekannten Weihnachtslied „Petit Papa Noel“. Sie tragen es einfühlsam vor.

Maja Gadaszewska singt „The night we meet“. Foto: Wieland Fischer

Ein Großteil der Auftritte sei in Eigeninitiative der Schüler entstanden, sagt Schulleiterin Haun-Jenoch. Zum Beispiel der von Jakob und Aimee Maas mit ihrem vierhändigen Klavierspiel, von Elsa und Parcival Krautz (Trommel und Dudelsack) oder Helene und Vincent Schlöcker (Violine und Cello).

Die passenden Schlussakkorde des großen musikalischen Miteinanders setzt Eltfklässlerin Lea Gössel an der Orgel mit „Oh du fröhliche“. Darin stimmen alle ein. – Weihnachten kann kommen.