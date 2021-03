In der Evangelischen Grundschule in Gotha gibt es auch ein Grünes Klassenzimmer. (Archivbild)

Gotha. Bis zum 1. April haben Eltern, deren Kinder zum Schuljahr 2022/23 eingeschult werden, die Möglichkeit ihre Kinder an der Evangelischen Grundschule in Gotha anzumelden.

Anmeldung der Erstklässler in der Evangelischen Grundschule in Gotha

