Anmeldung zur Fischerprüfung

Die nächste Fischerprüfung nimmt die Untere Fischereibehörde angehenden Anglern am Freitag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr im Landratsamt Gotha, 18.-März-Straße 50, Beratungsraum 247, ab. Wer sich dem Test stellen will, muss das spätestens vier Wochen vorab im Landratsamt beantragen, eine erfolgreiche Teilnahme am Vorbereitungslehrgang dokumentieren und die Prüfungsgebühr von 35 Euro vorab im Amt entrichten. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Alle Zugelassenen erhalten eine schriftliche Benachrichtigung.