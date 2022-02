Anmeldungen für Fünftklässler im Kreis Gotha bereits im März

Regelschüler, die ans Gymnasium wechseln wollen, werden in Spezialklassen an der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst" in Gotha vorbereitet.

Kreis Gotha. Diese Fristen gelten zum Übertritt an weiterführende Schulen im Kreis Gotha. Daran müssen Eltern bei der Anmeldung denken:

Für den Wechsel auf weiterführende Schulen im Kreis Gotha müssen Jugendliche in diesem Jahr früher angemeldet werden. Ab 7. März haben die Eltern eine Woche Zeit und müssen Folgendes beachten.

Die staatlichen Regelschulen im Landkreis nehmen vom 7. bis 12. März die Anmeldungen entgegen, informieren das Schulamt Westthüringen sowie das Bildungsamt des Landkreises. Das geht wochentags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags nach telefonischer Vereinbarung. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, die entsprechende Schule zeitnah anzurufen, um einen persönlichen Anmeldetermin zu vereinbaren oder sich über die Möglichkeiten einer kontaktlosen Anmeldung zu informieren.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer zu den Thüringer Gemeinschaftsschulen in Bad Tabarz, Tonna oder Gotha wechseln möchte, muss dort auch den Zeitraum vom 7. bis 12. März beachten. Bei der Schulwahl soll der günstigste Schulweg berücksichtigt werden, denn der Landkreis erstattet grundsätzlich nur die Beförderungskosten zwischen Wohnort und der nächstgelegenen staatlichen Schule, die den angestrebten Bildungsabschluss anbietet.

Auch für den Übertritt an Gymnasien, Gesamtschulen, berufliche Gymnasien oder an ein Spezialgymnasium gilt die zweite Märzwoche als Anmeldezeitraum. Eine Besonderheit besteht für Realschulabsolventen, die an allgemeinbildende Gymnasien wechseln möchten: Sie müssen sich zu obigen Terminen an der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ in Gotha registrieren lassen. Dort wird eine gesonderte Klasse 11 S eingerichtet, die nach spezieller Stundentafel unterrichtet wird und unterschiedliche Leistungsstände ausgleichen soll.

Die Eltern müssen zum Anmeldetermin das aktuelle Halbjahreszeugnis und – wenn vorhanden – die Schullaufbahnempfehlung im Original vorlegen. Ansonsten kann eine Aufnahmeprüfung beantragt werden. Anmeldungen für das Spezialgymnasium Salzmannschule werden vom 21. Februar bis zum 11. März registriert.