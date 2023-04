Anmeldungen für Schulanfänger im Landkreis Gotha Anfang Mai

Gotha. Jeweils drei Termine gibt es, Kinder zum Schulbesuch für das Schuljahr 2024/2025 anzumelden, teilt das Landratsamt mit.

Die Anmeldungen zum Schulbesuch für das Schuljahr 2024/2025 werden in den zuständigen Schulen des Landkreises Anfang Mai nach telefonischer Anmeldung entgegen genommen. Die Termine sind Freitag, 5. Mai, sowie am Montag, 8. Mai, jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr und Samstag, 6. Mai, wie das Landratsamt mitteilt. Alle Kinder, die bis zum 1. August 2024 sechs Jahre alt werden, sind durch die sorgeberechtigten Eltern (bzw. mit Unterschrift Bevollmächtigte) bei der für die Anmeldung zuständigen Grundschule anzumelden. Kinder, die am 30. Juni 2024 mindestens fünf Jahre alt sind, können zum Schulbesuch für das Schuljahr 2024/2025 angemeldet werden.

Die Eltern werden gebeten, die Geburtsurkunden der Kinder vorzulegen.