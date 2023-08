Anschluss bleibt gesperrt

Waltershausen. Die Anschlussstelle Wandersleben der A 4 bleibt noch bis 7. August wegen Bauarbeiten geschlossen.

Noch bis zum 7. August bleibt die Anschlussstelle Wandersleben an der Bundesautobahn 4 in Richtung Görlitz gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost in Halle, bekannt gibt, wird der einfahrwillige Verkehr an der gesperrten Auffahrt vorbei zur gegenüberliegenden Anschlussstelle in Fahrtrichtung Aachen geleitet, über diese zur Anschlussstelle Gotha geführt und wendet dort in Fahrtrichtung Görlitz. Der ausfahrwillige Verkehr wird an der gesperrten Ausfahrt vorbei bis zum Erfurter Kreuz geführt und wendet dort wieder zurück zur Anschlussstelle Wandersleben. Autofahrer werden um Aufmerksamkeit gebeten.