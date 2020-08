Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anstieg der Wildunfälle im Kreis Gotha

In den vergangenen Tagen hätten sich die Wildunfälle im Kreis Gotha und den angrenzenden Regionen gehäuft, wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilt. Nicht nur wie sonst üblich in den Morgen- oder Abendstunden, sondern auch tagsüber und nachts kommt es zu Zusammenstößen mit Wildtieren.

Am Dienstag und Mittwoch verzeichnete die Polizei insgesamt 19 Unfälle, 13 davon waren Wildunfälle. So kollidierte beispielsweise ein 63-jähriger Citroen-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr auf der Bundesstraße 84 mit einem Reh. Der Mann war aus Richtung Kindel kommend in Richtung Behringen unterwegs, als das Tier über die Fahrbahn sprang. Es verendete an der Unfallstelle.

Eine 18-Jährige ist in Oberpörlitz (Ilm-Kreis) mit zwei Wildschweinen zusammengestoßen. Die junge Frau war am Mittwoch gegen 0.45 Uhr mit ihrem Citroen in dem Ilmenauer Ortsteil unterwegs, als vor ihr eine Wildschweinrotte die Straße überquerte. Das Auto kollidierte mit zwei älteren Frischlingen, die am Unfallort verendeten.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen

Auf der Kreisstraße 15 stieß ein 50-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend mit zwei Rehen zusammen. Der Mann war gegen 22 Uhr von der K4 kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs, als die Tiere die Fahrbahn querten. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Die Polizei rät, die Fahrweise besonders an Wiesen, Feldern und Wäldern derzeit auch tagsüber der erhöhten Unfallgefahrenlage anzupassen. Eine vorausschauende Fahrweise könne helfen, Kollisionen mit Wildtieren zu vermeiden. Sollte ein Tier am Straßenrand auftauchen, könne es durch Hupen vertrieben werden. Das Blenden mittels Fernlicht sollte unterlassen werden, da die Tiere dadurch irritiert werden können und unter Umständen der Lichtquelle entgegen laufen. Riskante Ausweichmanöver sollten unbedingt vermieden werden.