Ansturm auf mobiles Impfteam im Kreis Gotha lässt nach

Josephine Hoßbach stellt an der Anmeldung auch digitale Impfzertifikate aus, die den Gang in die Apotheke ersparen.

Goldbach. Für diese Woche stehen mehr Dosen der Coronaschutzimpfung im Landkreis Gotha bereit. Die Motive für eine Immunisierung sind verschieden.

Ruhig geht es zu in der Dorfschenke am Dienstagvormittag. Nachdem die Warteschlange abgearbeitet ist, kommen nur noch vereinzelt Impfwillige. Wartezeiten gibt es gegen Mittag keine bei diesem mobilen Impfangebot. Eine solche Situation hat Impfarzt Michael Kruspe in den Tagen davor nicht erlebt. In der Vorwoche konnten 600 Dosen geimpft werden, sagt der Mediziner. 800 Dosen Impfstoff mit den Vakzinen von Johnson & Johnson sowie Moderna stehen in dieser Woche zur Verfügung.

Die Motive für die Impfungen sind verschieden. So holt sich Sebastian Wolf aus Goldbach die dritte Impfung und kann seinen regulären Termin in drei Wochen absagen. Eine Frau aus Goldbach, die ihren Namen nicht nennen will, sagt, sie gibt nur dem Druck nach und lässt sich nicht aus Überzeugung impfen.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ist das leer?“, will eine Kindergärtnerin, die mit ihren Kolleginnen ihre Schützlinge ausführt, vom Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wissen. Mike Zöbisch bejaht und ergänzt, dass in 20 Minuten alles erledigt sei. Daraufhin entscheidet sich die Frau spontan zur Impfung. Zum fünfköpfigen Impfteam gehört auch Evelyn Hohnstein aus Treffurt. Sie ist Hausärztin im Ruhestand. Theoretisch sind mit der Besetzung knapp 60 Impfungen pro Stunde machbar, sagt Dr. Kruspe. Rund 180 waren es insgesamt am Dienstag in sechs Stunden.

Weitere Termine: