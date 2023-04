Anzeige gegen unbekannt: Vandalen wüten an der Gothaer Wasserkunst

Gotha. 400 Euro Schaden richten Unbekannte an, die die Bepflanzung an der historischen Pumpanlage zerstören und auch das Becken beschädigen.

Passanten bot sich am Freitagmorgen ein Bild der Zerstörung an der Wasserkunst in Gotha. Vandalen hatten offenbar über Nacht gewütet, Tulpen zertrampelt, samt Zwiebel ausgerissen und in der Gegend verteilt. Zudem nahm das Brunnenbecken Schaden, als ein Tuffstein herausgerissen wurde. „Die Stadtverwaltung ist entsetzt über den Vandalismus und erstattet eine Anzeige“, sagt Rathaussprecher Maik Märtin. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Am Vormittag machte sich das Gartenamt an die Aufräumarbeiten. Der Tuffstein sollte nächste Woche wieder eingesetzt werden. Die Lücken in der Bepflanzung bleiben jedoch bestehen, bis die Sommerbepflanzung kommt.