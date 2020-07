Apfelstädt. Die Bundespolitikerin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) wird auf ihrer Sommertour durch Thüringen in Apfelstädt empfangen.

Apfelstädt: Niedrigwasser wird Gesprächsstoff

Das Niedrigwasser in der Apfelstädt wird am Donnerstag, 9. Juli, ab 17 Uhr zum Thema eines Fachgesprächs. Aus diesem Anlass macht auch die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, auf ihrer Sommertour durch Thüringen Halt in Apfelstädt.

An dem Fachgespräch beteiligen sich unter anderem Olaf Möller (Grüne), Bürgermeister Christian Jacob (CDU), Apfelstädts Ortschaftsbürgermeister Rainer Seyring (parteilos). Treffpunkt ist in der Birkenallee 1 in Apfelstädt.