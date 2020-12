Petition und Gutachten zum Thema Westring-Kaskade wurden am Freitag in der Poststelle des Thüringer Landtages abgegeben. Im Bild: Christian Jacob (von links), Jörg Kellner, Rico Heinemann, Matthias Hey, Onno Eckert und Jens Leffler.

Erfurt. Mit ihren Unterschriften fordern mehr als 5000 Menschen mehr Wasser für den Fluss Apfelstädt. Ein neues Gutachten greift Landesbehörden an.

Mehr als 5000 Unterschriften, auf Papier wie online mit Name und Anschrift gesammelt, wurden am Freitag am Thüringer Landtag übergeben. Sie gehören zu einer Petition unter dem Titel „Austrocknen der Apfelstädt verhindern: Bedrohte Arten schützen!“