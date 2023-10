Arbeit für die Muskelpumpe

Fragen Sie Professor Schunk, wenn die Venen muckern

Vorbeugen ist immer besser als abwarten, aktives Vorgehen ist das beste. Das betrifft gerade unsere Beine. Jede zweite Frau und jeder vierte Mann in Deutschland leidet an krankhaft veränderten Venen. In den meisten Fällen sind es Krampfadern, die sich stauen, entzünden und eine gefährliche Thrombophlebitis (Venenentzündung mit Verklumpen der Blutkörperchen) hervorrufen können.

Deshalb sollten Frühzeichen ernst genommen werden. Das sind Klagen über schwere, müde Beine vor allem in der warmen Jahreszeit, aber auch in anderen Monaten, ein Spannungsgefühl in den Beinen und Füßen, Anschwellen der Unterschenkel und Knöchel, vor allem bei längerem Stehen, nächtliche Wadenkrämpfe, Kribbeln und Unruhe in den Beinen bis hin zu roten und braunen Flecken an Unterschenkeln und Füßen.

Diese Symptome sollten Hinweis zum Handeln sein. Das bedeutet in erster Linie: Beine entlasten durch Hochlegen, wann immer es möglich ist (besonders abends zu Hause), damit das Blut zurückfließen kann.

Besser noch ist ein Venentraining, das Venenwalking, das auch unsportliche Menschen können. Ausreichende und richtige Bewegung ist ein wichtiger Faktor. Beim Gehen, am besten zweimal täglich 15 Minuten ohne Pause, wird durch Abrollen des Fußes von der Ferse zur Fußspitze die Fuß- und Beinmuskulatur als Muskelpumpe aktiviert, wobei die Arme mitschwingen. Schon auf den Fahrstuhl zu verzichten und Treppen zu gehen, sind gute Ansätze.

Ebenso ist das Duschen der Beine mit kaltem Wasser sinnvoll, da sich die erweiterten Gefäße zusammenziehen. Das Trinken von mindestens zwei Litern Wasser oder ungesüßtem Kräutertee täglich stärkt den Kreislauf, beugt einer Eindickung des Blutes vor und lässt es besser durch die Venen zu fließen.