Arbeitsagentur und Jobcenter Gotha schließen Publikumsverkehr

Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrieren sich die Arbeitsagenturen und Jobcenter bundesweit auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen. Ab Mittwoch, 18. März, sind grundsätzlich keine persönlichen Vorsprachen mehr möglich. „Dafür schaffen wir die Voraussetzungen, dass diese Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können, damit wir diese Kontakte minimieren können“, sagt Mario Greiner von der Arbeitsagentur Gotha.

Nach vorheriger telefonischer Absprache könne im vorliegenden Notfall ein persönlicher Kontakt erfolgen. Eine Arbeitslosmeldung sei ab sofort telefonisch möglich. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Termine müssen vom Kunden nicht absagt werden. Die Agentur bittet, wegen Vor-Ort-Terminen nicht anzurufen. Anträge können formlos per Mail oder über den eServices der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/eServices gestellt oder in den Briefkasten eingeworfen werden. Den Kunden entstünden keine Nachteile, wenn sie nicht vorsprechen. „Wir agieren so gut es geht in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist“, betont Greiner. Dies gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag.

Telefon Agentur: 0800 4 5555 00; Jobcenter: 03621 / 42 11 42