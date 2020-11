Ein Banner von Wilhelm Bock, einem der Gründungsväter des Freistaates Thüringen, hängt am Rathaus Gotha.

Gotha. Ein Banner am Gothaer Rathaus erinnert an Gründervater Wilhelm Bock.

Architekt der Demokratie in Gotha zu sehen

Am Gothaer Rathaus auf dem Hauptmarkt hängt jetzt ein Banner mit dem Bild von Wilhelm Bock. Es erinnert an einen der Gründungsväter des Freistaates Thüringen vor 100 Jahren. Am 10. November 1920 wurde die damalige Regierung, die zehn Mitglieder des Staatsministeriums, vom Thüringer Landtag gewählt. Zu ihnen gehörte Wilhelm Bock aus Gotha.

Ihnen sind acht Quadratmeter große Banner gewidmet, die ab 10. November an öffentlichen Gebäuden in neun Städten zu sehen sind. Zusätzlich ist unter dem Titel „Architekten der Demokratie“ eine Broschüre erschienen, die die Biografien der Akteure erzählt und eine Reihe zeitgenössischer Fotos enthält, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Die Broschüre ist in den Rathäusern der beteiligten Städte kostenfrei erhältlich.

www.thueringen100.de