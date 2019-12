Werner Kachel, Alea, Victoria, Tina und Fritz Koch (von links) beim gemeinsamen Spiel. Die Arnoldi-Schülerinnen halfen einen Tag lang in der Alloheim-Seniorenresidenz Turmhotel am Luftschiffhafen.

Arnoldischüler bringen Weihnachtszauber ins Altenheim

Die Wanderung im Sommer führte die Klasse des Arnoldi-Gymnasiums auch zu einem Fastfood-Restaurant. Alea erzählte ihren Mitschülern, dass sie in der Alloheim-Seniorenresidenz Turmhotel sich regelmäßig um Bewohner kümmert. Das brachte Kursleiterin Annette Möckel auf die Idee, dass sich doch die gesamte Klasse solch einer Aktion stellen könnte. Und wann passt das besser als in der Vorweihnachtszeit. Da vollbringe man doch gerne eine gute Tat, sagt Victoria.

Am Donnerstag besuchten 19 Abiturienten des Arnoldi-Gymnasiums das Seniorenzentrum am Luftschiffhafen. Einige lasen im Obergeschoss den Bewohnern Weihnachtsgeschichten vor, andere erfreuten im Dachgeschoss mit Weihnachtsliedern. Im Restaurant gab es eine große Vorstellungsrunde, damit sich Bewohner und Schüler kennenlernen. Auch Spaziergänge mit den Senioren standen auf dem Programm.

Dass solche Besuche einen Mehraufwand fürs Personal bedeuten, weist Ergotherapeutin Annett Hummel weit von sich. „Die jungen Menschen packen ordentlich mit zu“, sagt sie, „und die Abwechslung, die sie in den Alltag unser Bewohner bringen, ist nicht zu unterschätzen.“ Deshalb freut sie sich auch, als Alea einen weiteren Aktionstag in Aussicht stellte. „Dann natürlich nicht mehr zu Weihnachten, denn da sind wir nicht mehr Schüler am Gymnasium.“ Doch Ostern sei ebenfalls eine gute Gelegenheit, findet sie.

Die 18-Jährige kümmert sich schon seit Jahren um andere. In der achten Klasse wurde sie auf die Freiwilligenagentur der Diakonie Gotha aufmerksam. Dort wurde sie aktiv und las im Helios-Klinikum kranken Kindern Geschichten vor, mehr als einmal in der Woche. Stephanie Herzog, für die Freiwilligenagentur verantwortlich, stellte für die Arnoldi-Schülerin den Kontakt zum Turmhotel her. „Da habe ich beim Adventsmarkt vor einem Jahr mitgeholfen“, erzählt Alea. Und weil sie leidenschaftlich gerne Waffeln bäckt, hat sie das dort auch getan. Da sei ihr der Gedanke gekommen, man müsse mehr machen, als nur so punktuelle Hilfe zu leisten.

Lehrerin Möckel hat die Idee überzeugt. „Ich möchte, dass daraus eine Tradition an unserem Gymnasium wird, dass künftige Klassen sich ebenso engagiert um die Senioren hier kümmern.“ Für die Schüler ist der Lebensabschnitt, in dem viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind, weit entfernt. Solche Begegnungen im Seniorenheim machen ihnen klar, was so ganz weit weg erscheint, kommt letzten Endes zwangsläufig.

Tina musste an ihre Großmama denken, wo sich erste Anzeichen von Demenz zeigen. „Dann bleibt für sie früher oder später nur der Weg ins Heim.“ Jetzt weiß die 18-Jährige, wie wichtig es ist, sich dann regelmäßig um die Oma zu kümmern. An ihre früheren Besuche in einer Seniorenresidenz erinnert Victoria der Tag im Turmhotel. „Meine beiden Urgroßeltern verbrachten ihren Lebensabend dort. Ich habe sie oft besucht.“

Das Seniorenzentrum Turmhotel ist weit vom Stadtzentrum entfernt. Abgeschnitten von der Welt ist es mitnichten. Dafür sorgen schon die vielen Kooperationen, die das Haus pflegt. Annett Hummel erzählt vom Kindergarten Sundhausen, der für Abwechslung sorgt. „Auch die Mädchen und Jungen der Förderschule „Lucas Cranach“ besuchen uns und erfreuen die Senioren mit kleinen Programmen.“ Das Arnoldi-Gymnasium will nun ein weiterer, verlässlicher Partner werden.