Gotha. Schon vor dem ersten richtigen Frost gibt es in den Straßen des Kreises Gotha jede Menge Risse und Löcher in den zahlreichen Straßen.

Schneller als der Fotograf waren am Freitag zwei Mitarbeiter vom Bauhof in der Gothaer Prießnitzstraße. Nur wenige Augenblicke dauerte ihr Einsatz an einem mitten in der Straße entstandenen mittleren Krater. Mit zwei 10-Liter-Eimern Fertigasphalt rückten sie dem tiefen Tal zu Laibe und ehe ich mich versah, hatten die dienstbeflissenen Kollegen die zähfließende schwarze Masse in das wassergefüllte Becken gegossen. Das nenne ich mal gelebte Physik. Schwerere feste Stoffe verdrängen leichtere flüssige Stoffe. Noch ehe ich die beiden für ihren heldenhaften Einsatz zum Wohle so manches Reifens oder Stoßdämpfers loben konnte, setzten sie ihre Fahrt fort. Wahrscheinlich zum nächsten Schlagloch, von denen es in Gotha wie im gesamten Kreis schon vor dem ersten richtigen Winterfrost ganz viele gibt.