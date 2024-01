Gotha. Für zwei gut Zwecke spielte der Handglockenchor aus Gotha in der Augustinerkirche. Mehr als 4200 Euro kamen so zusammen.

Musik von Georg Philipp Telemann, über Bach und Mendelssohn Bartholdy bis zu Edward Grieg, gespielt mit Handglocken, erklang am Samstagabend in der Augustinerkirche in Gotha. Weit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchen kamen in das Gotteshaus zum 35. Benefizkonzert des Gothaer Handglockenchors. Inzwischen musizieren über 40 Spielerinnen und Spieler jeden Alters – vom Grundschüler bis über 80 Jahre in dem Ensemble. Am Ende des Abends lagen 1171 Euro im Spendentopf für neue Glockenpatenschaften. Weitere 3093,92 Euro spendeten die Gäste für den Gothaer Verein „Queerstein“. Bereits vor dem Konzert gratulierte Pfarrerin Angela Fuhrmann dem Ehepaar Bernd und Christiane Zickler zur Diamantenen Hochzeit. Heute wohnt das Paar in Jena, nachdem es lange auch in Gotha lebte.