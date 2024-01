Schnepfenthal. Karsten Hoerenz aus Waltershausen ist Fotograf aus Leidenschaft. Nun stellt er zum vierten Mal seine Bilder aus.

Bereits zum vierten Mal stellt der Waltershäuser Fotokünstler Karsten Hoerenz in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal nun seine Bilder aus. Nach 2018 mit Bildern von Kirchen aus Thüringen, 2019 einer Hommage an die Insel Hiddensee, wo er 14 Jahre lebte, gab es im vergangenen Jahr eine Jubiläumsausstellung. Aktuell läuft die Schau „Kurs Nordost“ – Mit dem Postschiff durch Norwegens Fjorde“. Immer dienstags von 10 bis 13 Uhr, und mittwochs bis sonntags von 13 bis 16 Uhr ist die Ausstellung in der ersten Etage zu besichtigen.